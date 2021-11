Programa “Con buena onda” no duró ni un mes al aire por Multimedios

Kiko Robles y María Fernanda León eran los presentadores principales de "Con Buena Onda". Foto: Alonso Tenorio Kiko Robles y María Fernanda León eran los presentadores principales de "Con Buena Onda". Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Desde hace meses se venía anunciando con bombos y platillos el estreno de “Con buena onda”, la copia mejorada de “A todo dar”, y al final el programa no duró ni un mes al aire.

El 17 de octubre de este año se estrenó el espacio, producido por el ecuatoriano Jimmy Tosso, pero el próximo domingo ya no se transmitirá más.

Es decir, solo tres domingos duró el espacio, el cual pasaba los domingos de mediodía a 2 p. m. por canal 8 de Multimedios.

Los presentadores eran Federico “Kiko” Robles y María Fernanda León (voz en off), así como también había un grupo de bailarinas.

El productor del programa nos confirmó que ya no se transmitirá más por lo que resta del año y que espera volver con más fuerza en el 2022.

Jimmy explicó que tomó la decisión de suspenderlo porque la falta de público estaba afectando la producción y el manejo de los juegos.

“El programa lo he suspendido a partir de este domingo, vamos a hacer una pausa hasta el próximo año que volveríamos ya con público, que es mucho mejor. Al programa de verdad le faltaba el público, yo no lo estaba disfrutando, no era lo que yo quería, así no”, dijo el productor.

Además, sin querer decir nombres, ni especificar qué fue lo que exactamente pasó, dijo que al final algunos le dieron la espalda con el proyecto.

“Falta de apoyo de algunas personas que al final me dejaron solo, entonces, lo decidí parar y volver el próximo año con un nuevo grupo que tengo en sociedad”.

Intentamos conocer la versión de Kiko Robles, pero nos dijo que estaba en una “videoconferencia” y que no nos podía atender.

También intentamos hablar con una de las bailarinas, Kerima Alvarado, pero nos dijo que ni ella ni ninguna de las otras cuatro chicas iban a dar entrevistas.