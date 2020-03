“Somos un grupo de cincuenta personas que no pudimos viajar de regreso a Costa Rica, nos mandaron para un hotel y aquí en Las Vegas todo está cerrado. Cuando llegamos no había un solo caso y ahora sí, hasta el desayuno nos los dan en una bolsita para que nos lo comamos en las habitaciones y así no tener mucho contacto con nadie más”, afirmó Leonel desde territorio gringo.