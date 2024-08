Programa “Top Zalsa” celebrará el décimo aniversario con invitados de lujo y buen bailongo

Sergio Castro, locutor de Zeta F.M. y productor del espacio Top Zalsa.

El locutor Sergio Castro celebrará el décimo aniversario de su programa “Top Zalsa” como tiene que ser. Es decir, con full bailongo en lo que más sonará será musiquita salsa.

La pachanga es este viernes 30 de agosto en Pepper Club, en Zapote, y tendrá varios invitados especiales que prometen hacerlo bailar toda la noche.

Para empezar, se presentará el cantante Martín Gourzong, limonense de nacimiento y quien hizo gran parte de su carrera en Estados Unidos, tras integrar grupos como Tren Latino y Opa Opa.

“Es una leyenda de nuestra salsa, formó parte de Tren Latino es como la orquesta referente de cuando inicia la salsa en Costa Rica, aquí hay varias orquestas que son importantes para la salsa como Los Brillanticos y Tren Latino, está Karibú en el medio también y, justamente, a estas tres orquestas se les va a rendir un tributo este viernes”, mencionó Castro.

Además de Gourzong estarán los cantantes Alexis Wallace, Olman Obando y Rigoberto Monterrosa. Todos ellos estarán acompañados en tarima de la orquesta Fiebre Salsera y Colectivo Manteca.

Sergio Castro ha tenido en su espacio "Top Zalsa" al cantante Charlie Aponte, quien por muchos años fue una de las voces principales de El Gran Combo de Puerto Rico.

El valor de la entrada es de 8 mil colones y el evento está para iniciar a las 8 p.m..

Castro mencionó que al iniciar este proyecto en el 2014 jamás imaginó que se mantendría tantos años al aire y mucho menos que iba a tener la oportunidad de entrevistar y de tener en cabina a tantos cantantes de la salsa.

“De alguna manera la pandemia nos abrió un montón de puertas y la más importante fue, primero que la gente estaba escuchando más radio que nunca en los últimos años y segundo, que los artistas no tenían conciertos, no tenían contacto con el público, no podían salir igual que nosotros y estaban encerrados en su casa, entonces empezaron a brindarnos entrevistas”, mencionó.

Por el programa “Top Zalsa” han pasado cantantes de la talla de Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle, Ismael Miranda, Tito Nieve, Tony Vega, Jerry Rivas, El Gran Combo de Puerto Rico, Charlie Aponte, India, Andy Montañez, entre otros.