Prohibir beso entre dos hombres le armó un broncón a famoso parque mexicano Six Flags

Un empleado del parque Six Flags le llamó la atención a dos hombres que se besaron mientras hacían fila en uno de los juegos y el acto homofóbico se volvió viral en redes. Instagram

Una pareja de hombres se besó mientras espera en la fila para subir a una atracción en Six Flags, el parque de diversiones más famoso de Ciudad de México, y un directivo del parque les llamó la atención, ya que el lugar “es un ambiente familiar” y lo que hicieron “no estaba bien”.

El funcionario les dijo, además, que mientras actuaran como amigos todo estaba bien, pero besarse resultaría una clara transgresión contra la libertad de los demás visitantes.

La pareja argumentó que las personas heterosexuales lo hacen todo el tiempo dentro de las instalaciones sin que nadie se los impida. La discusión fue grabada por otros visitantes, quienes compartieron toda la situación en redes sociales.

En uno de los videos, el trabajador que se dijo llamar José dijo: “Yo te explico. Es una regla, no la puse yo, es de la organización. La tenemos que respetar. Cuando tú vas a una casa, te manejas como te dicen en la casa. Son las reglas del parque”.

Aquí nos dice el Director de @SixFlagsMexico qué si vas a una casa, te tienes que comportar como ellos dicen… aunque vaya contra la ley. pic.twitter.com/MWiwX8L4Bi — No eres tú, soy Gio. (@giov_) December 30, 2021

Dichas publicaciones se volvieron virales en todo en México, e incluso, se hizo una convocatoria por parte de diversas colectivas LGTB+ y otros tuiteros para realizar un “besotón” en el estacionamiento del parque como acto de protesta.

Todo el alboroto provocó que la dirección del parque emitiera un comunicado tras lo ocurrido y decidiera eliminar su política de cero cariñitos entre personas del mismo sexo.

En su cuenta de Twitter Six Flags explicó que para mantener un ambiente familiar dentro del parque, se tenia una política en la que se le pedía a los visitantes no ser “demasiado afectuosos”, no importando género, religión u orientación sexual, sin embargo, aseguró que de ahora en adelante quedaba eliminada dicha política.