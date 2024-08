Prometida Jonathan Moya nos contó cómo el jugador le pidió matrimonio y los detalles de la boda

Jonathan Moya y Joseline Valverde tienen poco más de un año de conocerse y ya están planeando su boda.

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense Jonathan Moya se comprometió hace una semana con la modelo y empresaria Joseline Valverde sorprendiendo a propios y a extraños.

Su relación se dio a conocer, públicamente, hace tan solo unos meses, por lo cual llamó mucho la atención que ya planeen casarse.

Ambos tienen 32 años y será la primera vez que caminen hacia el altar, aunque él ya tiene un hijo de una relación pasada y ella tiene una parejita.

Joss, como le dicen a la alajuelense experta en microblading (técnica de maquillaje), habló con La Teja de su futura boda y nos dio hasta la fecha.

Aunque ellos han tratado de mantener su relación un poco privada accedió a contarnos todos los detalles, pues está muy feliz, ilusionada y, sobre todo, enamorada del número 9 de Liga Deportiva Alajuelense.

- ¿Cómo surge el amor entre ustedes?

Nosotros nos conocimos hace poco más de un año, tenemos una relación muy linda como amigos, porque nos conocimos primero como amigos; después Jonathan se tuvo que ir para la India (2023). Obviamente, sabíamos que nos gustábamos, pero en ese momento solamente fuimos amigos y ahora que él volvió, en diciembre, nos volvimos a ver como en enero y las cosas se dieron ya de una manera diferente, rápida, pero como ya nos conocíamos mucho, hizo que la relación fuera más fácil para nosotros, como que fluyera. De lo mismo que ya nos conocíamos sabíamos que si estábamos era para algo serio.

Jonathan y yo tenemos mucha compatibilidad en las cosas que queremos en la vida, él es papá entonces me puede entender a mí que soy mamá, y viceversa, lo puedo entender a él con el tema de los hijos que es superimportante. Entonces todo ha fluido muy bien gracias a Dios.

- ¿Ya habían tocado antes el tema de casarse pronto?

Ya habíamos hablado de esto meses atrás, hemos mantenido el noviazgo de una manera normal, pero sí ya habíamos hablado de matrimonio, que a él le encantaría casarse conmigo y yo igual porque él es un hombre increíble.

Jonathan Moya y Joseline Valverde se comprometieron el pasado domingo 11 de agosto en un hotel de playa en Jacó.

- ¿Qué nos puede contar del día de la propuesta?

Como era un tema que ya habíamos tocado, que queríamos casarnos, yo le había dicho que siempre he soñado con casarme como en fechas de fin de año, que hacen atardeceres tan lindos y todo el asunto, y él también, pero lo de la propuesta sí no me lo esperaba. Yo sabía que iba a llegar en algún momento, porque ya habíamos tocado el tema, pero no sabía cuándo. Yo siempre le dije a él: “bueno, si algún día pasa yo no quiero sospechar nada, porque quiero que sea totalmente sorpresa”. Y así fue.

Por el tema del fútbol, Jonathan cuesta que tenga días libres, entonces difícilmente podemos planear un viaje como para tal fecha, porque no sabemos si va a tener libre. Yo tenía que ir a hacer unas fotos a la playa (Jacó) y, justo días antes, a ellos les indicaron que iban a tener libre el domingo (11 de agosto). Entonces él decidió acompañarme, como era cerquita y para que no fuera sola. Jamás me imaginé que tuviera algo planeado porque fue con tan pocos días de anticipación.

Yo no sospeché nada, pues conozco demasiado a Jonathan y es muy evidente con cualquier cosa. Ese día lo vi tan tranquilo, tan relajado, que jamás. Él no estaba en medio de la sesión de fotos, pero el fotógrafo con las indicaciones me decía: “bueno, ahora vamos a hacer una de espalda por la vista”, y estaba posando ahí de espalda normal y en eso me dijo: ”vuelva a ver a la izquierda, vuelva a ver como para atrás”, y en eso veo que Jonathan estaba agachado y fue muy bonito, no me lo esperaba.

- Es decir, el fotógrafo fue el gran cómplice...

Sí y una amiga que se llama Ericka, ellos ya sabían. Después de que él me propuso matrimonio ya me dio unas rosas y sacamos un champán para brindar.

Nosotros hemos tratado de mantener nuestra relación como muy íntima, tal vez si ponemos algo es una vez perdida por un tema de cuidar la relación”. — Joseline Valverde, modelo

Joseline asegura que siempre le pidió a Dios un hombre como Moya por eso no dudó en casarse tan pronto.

- ¿Qué dice la familia?

En realidad, todos están muy contentos porque nosotros ya le habíamos hecho saber a la primera línea de la familia que queríamos comprometernos en algún momento y casarnos y, la verdad, es que las familias tienen una relación muy bonita, entonces están muy felices con la decisión.

Mi mamá (Ana Patricia Román) ya sabía porque Jonathan le había dicho, pero, obviamente, ella no me dijo nada.

- ¿Sus hijos qué dicen de que mamá se vaya a casar?

Franco está muy pequeño, tiene apenas 3 años, entonces él no entiende mucho de esto, pero la relación de él y Jonathan es superbuena. Con Julián, que es el hijo de Jonathan, se lleva superbién, ellos se ven como hermanitos.

La que más entiende es tal vez Leah, quien va para 12 años, ella ama muchísimo a Jonathan; él es demasiado lindo y especial, un excelente papá con su hijo y, la verdad, se ha puesto la camiseta con mis hijos también.

Todos nos llevamos muy bien, yo a Julián también lo amo, es un niño demasiado tierno, educadito y más bien cuando vienen aquí a la casa o salimos a pasear todos juntos es muy bonito.

- ¿Ya hay fecha de boda?

Sí, ya tocamos ese tema. Teníamos la opción que fuera en diciembre o junio del otro año, porque Jonathan por tema de campeonato solo tiene libre o a fin de año o a mediados cuando termina el torneo, pero yo siempre he querido casarme en diciembre y él también, entonces será este año. Ahorita estamos corriendo ya con todo porque tenemos cuatro meses para planear el día más importante de nuestras vidas.

Joseline se andaba haciendo una sesión de fotos para sus redes sociales cuando Jonathan la sorprendió con el anillo.

- ¿Será un fiestón o algo más íntimo?

Creo que un poquito de ambas, porque sí queremos que sea más íntimo, con los familiares más cercanos, los que uno ama y siempre están acá con uno, pero si son poquitos o muchos invitados no sé todavía, pero igual va hacer un fiestón.

- ¿Será en un hotel, en la playa, en un salón de eventos?

Estamos por confirmar eso, ahí estamos viendo opciones de todo un poco.

Cada vez que puede Joseline va al estadio a apoyar a su amor. (Albert Marín)

- Es la primera boda para ambos, ¿será por la iglesia o civil?

Yo nunca me he casado y también es la primera vez que Jonathan se va a casar ya con ceremonia, con fiesta y así, entonces estamos muy ilusionados. Vamos a casarnos por ambas porque Jonathan no se ha casado por la iglesia.

- ¿Ya tiene idea de cómo será el vestido de novia?

Sí, ahora solo eso me sale en Instagram, todo sobre bodas, y mis amigas mandándome videos, y Jonathan también me pasa enviando videos de todo, pero sí me ilusiona mucho el vestido porque nunca me he casado y toda la vida soñé con encontrarme con un hombre como el que Dios tenía para mí, y ya llegó, entonces a vivir al máximo esta etapa que es muy hermosa.