Prometido de Valeria Rees “rajó” con el platal que gana y le mandó un mensaje a los hombres

El novio de Valeria Rees le mandón un mensaje de reflexión a sus seguidores.

Kurt Werner, el prometido de Valeria Rees dejó a más de uno con la boca abierta al revelar el platal que gana, y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje profundo y reflexivo mensaje a los hombres.

Por medio de su cuenta de Instagram, el moreno compartió un video sobre consejos de otras personas que dicen que todas las mujeres son interesadas porque se casan, se divorcian y se llevan la mitad de la plata del hombre. Además, porque las generaciones no tienen mujeres fieles, y que es mejor que los chicos, a los 20 años, no se metan en relaciones y hagan locuras.

“Esto es lo que la mayoría le diría hoy por hoy. Pero lo que yo puedo decirle es que si usted encuentra a la correcta, su éxito crece por 10″, dijo.

La pareja de la modelo confesó que cuando conoció a Vale, no tenía ni 200 dólares (poco menos de 100 mil colones).

“Hoy por hoy está a mi lado en 200 mil dólares al mes (poco más de 99 millones)”, agregó.

El moreno confesó que Rees estuvo con él las no tan buenas.

“Siempre estuvo ahí para apoyarme en lo que sea. Como dicen por ahí: ‘La mujer incorrecta lo destruye a uno, la correcta lo catapulta. Asegúrese de escoger bien’ “, concluyó.

Varios de los seguidores del moreno hicieron sus comentarios abriendo debate.

“La del proceso merece todo”, “Muy bonita historia inspira mucho”, “Lamentablemente, no todos son así. Fui la del proceso y me hicieron mal, me cambiaron por otra”.

Cabe recordar que la guapa modelo se comprometió en setiembre de 2023 con el galán Kurt Werner, con el que lleva varios años siendo novios.