Protagonista de pleito en McDonalds rompió el silencio y contó insólitos momentos tras lo ocurrido

Keiz y Greivin Blanco hablaron en Twitch

Hace poco más de un mes un pleito en un restaurante McDonalds en Plaza Heredia puso a hablar a todo Costa Rica por las imágenes y lo fuerte del pleito, en el que participaron siete personas, un par noqueados y “un mae de rojo” que entonces quedó como “el héroe” del pleito.

Resulta que el mae de rojo reveló su identidad con el famoso streamer costarricense Keiz, quien le realizó una amplia entrevista en la que reveló que se llama Greivin Blanco, tiene 26 años, es vecino de Heredia y supervisor en una empresa privada.

El florense fue el invitado estrella en el show que el streamer nacional transmite mediante la plataforma Twitch en el que se sentó a hablar largo y tendido con Blanco sobre cómo se hizo famoso por un video viral que corrió como la pólvora y que al inicio estaba un poco intimidado por toda lo que generó.

“Uno no se da cuenta del poder de las redes está que está involucrado en eso, realmente es increíble el poder que tienen. A mí me mandaban el video y yo le decía a los compas, no reenvíen esa vara porque me daba miedo lo que podía pasar”, destacó.

Cuando Greivin llegó a su trabajo, fue a hablar con sus jefes por el video y le hicieron una indicación muy puntual.

“El gerente llegó y me dijo, no quiero que hable con nadie de esto en planta, yo ahí trabajo como supervisor. Yo llegué a la planta y todo mundo me aplaudía. Les decía que se callaran, mejor, y los maes (gerentes) desde allá viendo, pero fue imposible”, destacó

Sorpresas

Entre las cosas que Blanco afirma le sorprendieron fue que hasta le llegaron ofertas laborales como escolta y oficial de seguridad y que en la calle la gente lo reconocía y le hacían preguntas del pleito.

Dentro de las cosas que decidió cortar es no usar camisa roja y lo peor es que la que andaba el día del miche era la del trabajo.

“Imaginate que una vez que me tocó ir al Walmart y yo veía donde la gente me pasaba a la par grabando.

“Camisa rojo vino nunca más en la vida y lo peor es que esa era la del brete, mae, mucha gente no sabe y piensa que era de Saprissa, saprissista soy, pero era la del brete”, destacó.

Greivin añadió que con quien está más agradecido es con quien hizo el video completo del pleito, de quién dice, “es quien le salvó la vida” y mostró el contexto de lo ocurrido, porque en el primer video que se viralizó solo se ve cuando noquea a otra persona y quedaba como el malo de la película.

En el canal de Twitch de Keiz puede ver la entrevista completa.