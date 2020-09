Según reveló el sitio especializado We Got This Covered, los productores de la actual saga del Hombre Araña buscan que en la próxima película del personaje, se puedan reunir los tres spiderman, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland y que sea Garfield a quien puedan darle un novio en la película, al revelarse que el personaje es bisexual.