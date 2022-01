PSG utilizó pieza de Gonín para recordar golazo de Neymar

Gonín. Facebook

El Paris Saint-Germain hizo una publicación en sus redes sociales que dejó con la boca abierta al cantante nacional Gonín.

El equipo de Keylor Navas usó una pieza del alajueliteño para recordar un golazo que había hecho el brasileño Neymar años atrás.

El PSG acostumbra estar publicando goles, tapadones y jugadas de sus jugadores y para sorpresa de los aficionados ticos en uno de esos videos puso la canción “Ya no hay dolor”, que Gonín había grabado junto a Paco Jiménez (exRagga by Roots).

El cantante dice estar sorprendidísimo porque esa es una pieza que casi no recibió promoción y la habían grabado hace más de cuatro años.

“Me agarró de sorpresa (la publicación) y fue un Dj amigo mío que me mandó el link y me dijo: ‘¿vio qué bueno?’ y me sorprendió bastante porque es un tema que grabé hace años y que apenas subimos (a las plataformas) para ver qué sucedía, pero quedó hasta ahí (no le hicieron video)”, explicó.

Ahora que el equipo francés la revivió ambos artistas ticos decidieron volverla a grabar con un mejor sonido y le harán un video aprovechando la oportunidad.

“Paco Jiménez y Kolektivo son los creadores del instrumental, él me mandó la pista, y yo le hice la letra y la grabé. Todos los artistas tenemos temas que quedan ahí con algún objetivo, que quizá en el momento no se cumple, pero tal vez tiene otro propósito y como pasó esto vamos a aprovechar para sacarlo porque la gente me la está pidiendo”, mencionó.

El defensor español Sergio Ramos y el tico Keylor Navas son parte de las figuras del equipo francés. Archivo

El cantante dice ser ahora más que nunca seguidor del PSG, ya no solo por Keylor, sino porque se ve que es un equipo que apoya el arte así como, el deporte.

La gran pregunta que ahora se hace Gonín es cómo dieron con la pieza y por qué la usaron para ilustrar un gol de brasileño y no un tapadón de Navas por ser ambos de Costa Rica.

Este domingo los franceses jugaron y empataron a un gol contra el Lyon.