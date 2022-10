Puntarenense Sara Morales ganó Señora Costa Rica 2022

Sara Morales fue la ganadora de Señora Costa Rica 2022. Instagram

La puntarenense Sara Morales se convirtió la noche de este jueves en la Señora Costa Rica 2022.

Ella fue coronada luego de quedar como finalistas junto a las candidatas Patricia Alpízar, Jennifer Villalobos y Priscilla Cortés.

Sara es madre tres niños, entre ellos una adolescente, es estilista y tiene además su propio salón de belleza en Barranca centro llamado Zarah Salón. Además, es amante del ejercicio y cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales.

Este certamen de belleza, organizado por Marisol Soto, se realizó en el Hotel San José Palacio.

“¡Qué alegría! Definitivamente cada triunfo que uno tiene en la vida realmente es para aquellas personas que me han apoyado, mis clientas, no tengo como agradecerles de verdad, todo lo que han hecho para cambiar las citas, para esperarme. Mis amistades, aquellos que me mandaron mensajes, aquí está (la corona), esta es la prueba de que sí se puede, así que hicimos historia, a muchos les dije que iba a hacer historia y así fue, Señora Costa Rica 2022, gracias a todos”, dijo al terminar el concurso.

En el concurso participaron 16 damas, la mayoría casadas o con hijos, pero todas muy elegantes.