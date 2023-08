¡Qué arriesgado! Alonso Solís confesó qué hace cuando tiembla

Alonso Solís se llevó tremendo susto la noche de este miércoles con el temblor.

El exjugador Alonso Solís se llevó tremendo susto la noche de este miércoles con el temblor de 5,4 grados de magnitud, y reveló algunas cosas que él hace cuando se vienen esos “traquetazos”.

El medio de comunicación ¡OPA!, compartió en sus redes un extracto del en vivo de un programa de fútbol al cual pertenece Solís, en donde mostró el susto que se llevó.

En el video se ve que el Mariachi está hablando, pero hace una pausa y les hace una pregunta a sus compañeros.

“¿Está temblando?, no me asusten porque yo salgo corriendo, porque eso sí me da miedo”, comentó.

El guapo exfutbolista confesó que por dicha él estaba hablando porque sino hubiera salido corriendo.

Por su parte, Hernán Medford comentó que ellos estaban transmitiendo en vivo desde un cuarto piso y que fue un meneón bastante fuerte.