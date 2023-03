¡Qué carga! Así se mueve doña Doris Goldgewicht a sus 71 años en su lucha contra extraño cáncer

Doris Goldgewicht no le pierde ritmo a la vida

Con 71 años y en medio de una lucha contra un extraño cáncer de médula ósea, doña Doris Goldgewicht no pierde la sonrisa y más bien nos recuerda que esa, es una gran arma para cualquier mal.

La simpática chef compartió este sábado un video en sus redes sociales, en donde se le ve menéandose de lo lindo al lado de un señor bailarín en la feria de Santa Ana.

“Ir a la feria de San Ana y que me saquen a bailar, no tiene precio”, escribió la querida exparticipante de Dancing with the Stars, quien se nota que aprendió bien bastantes pasillos, porque se mueve muy bien.

En el video se le ve sonriendo, disfrutando y siendo feliz, como lo ha sido durante toda su vida.

LEA MÁS: Doris Goldgewitch quería tomarse un cafecito y se pegó la embarcada de su vida

Doris Goldgewicht no olvida nunca sus pasos ni la sonrisa. Instagram.

En varias entrevistas, Doris Goldgewicht ha dejado claro que su prioridad actualmente es llevar una gran calidad de vida y por eso es que se le ve a cada rato chiroteando, como ella misma dice, en cualquier lado.

Por ahora, la señora tiene que estar en diferentes controles cada tres meses aunque el cáncer que tiene, llamado mielofibrosis, no requiere quimioterapia.