¡Qué carga! Diseñador costarricense Kevin Rojas vistió a una conocida artista internacional

Kevin Rojas inició hace cinco años su marca. Cortesía

Kevin Rojas fue fan de la moda desde muy pequeño, pero sabía que no era muy sustentable económicamente; fue por eso que se aventuró a estudiar ingeniería industrial y ambiental; sin embargo, tiró la toalla y decidió ir tras su sueño, que era convertirse en un destacado diseñador.

Fue por eso que decidió experimentar de forma empírica, siendo la calle su máxima escuela, cinco años después decidió emprender con su marca personal Kevin Rojas y ahora trabaja para grandes artistas internacionales como Ivy Queen.

-¿Desde cuándo inició su pasión por la moda?

Mi pasión por la moda siempre estuvo presente desde muy pequeño, pero es bien sabido que la industria de la moda en Costa Rica puede llegar a no ser tan sustentable económicamente.

-¿Estudió diseño de modas o alguna carrera relacionada a la moda?

No, la verdad estaba estudiando ingeniería industrial y ambiental, en dos universidades del país, pero hubo un momento donde tiré la “toalla”, y decidí continuar con mi sueño, que era dedicarme a coser. Ahora, con 27 años, estoy asistiendo a una universidad que se dedica de lleno a la moda, un mundo totalmente diferente a lo que en su momento estaba llevando.

-¿Cómo fue dejar todo y continuar con su sueño?

Para nadie es un secreto que todo al inicio cuesta, pero aproximadamente desde hace cinco años que inició todo, empecé a coser y a experimentar de manera empírica. Me di cuenta de que la calle es la mejor escuela.

-¿En dónde inició haciendo trajes y diseños?

Inicié trabajando con personas que hacen shows de drag queens, son personas a las que admiro y respeto mucho por el gran trabajo que hacen.

-¿Qué oportunidades le ha dado el mundo de la moda?

Gracias a Dios se me han abierto diversas puertas, mi marca Kevin Rojas me ha llevado a lugares donde jamás pensé que podría llegar, ya he tenido la oportunidad de presentar mis diseños fuera de Costa Rica y vestir a diversos artistas.

-¿Con cuáles artistas ha colaborado?

Paulina Rubio, Villano Antillano, Luisa Sonda, y la más reciente, la cantante Ivy Queen.

-¿Cómo se dio el contacto con Ivy Queen?

Todo se manejó con Juan Alan Tamez, quien es maquillista, pero estaba ayudando a Ivy Queen con los vestuarios, sabía que era una muy buena oportunidad.

Kevin Rojas confesó que la calle fue su mejor escuela. Cortesía

-¿Cuánto tiempo tardó en hacer el traje?

Literal lo hice en dos días, ellos me escribieron un viernes, el sábado me fui a buscar los materiales y el domingo dediqué todo el día a confeccionarlo y el lunes el vestuario ya estaba volando a su destino final.

-¿Ivy Queen ya sabía lo que quería?

Su estilista y ella ya tenían definido lo que querían. En algún momento su maquillista le enseñó mis diseños. Al inicio ella quería el look en otro material, pero yo tenía que importarlo y con el poco tiempo que tenía era imposible que llegara a Costa Rica a tiempo, entonces les mandé otras propuestas y definimos el look.

-¿Cómo hizo con las medidas de la artista?

Su estilista me pasó las medidas y trabajé el vestuario sobre esas medidas. Al inicio me asusté un poco, porque me avisaron que la artista no iba a poder usar el look, ya que no le quedaba, pero se intentó de nuevo y todo salió a la perfección.

-¿Qué le dijo la reina del reguetón?

Yo estaba muy emocionado porque trabajé en el vestuario de ella, de hecho lo compartí en mis redes sociales y ella lo compartió con sus seguidores, después me escribió, me saludó y me siguió, a veces conversamos, pero esa humildad da fe del ser humano tan lindo y humilde que es.

-¿Para cuál evento usó Ivy Queen el diseño?

Lo usó para los Rolling Stone en Español, donde lució increíble.

-¿Espera volver a trabajar con artistas como ella?

Claro y con otros artistas, espero que esta no sea la última vez, esperemos que muy pronto se de una nueva oportunidad.

Kevin Rojas le diseñó su primer traje a Ivy Queen. Cortesía

-¿En qué más ha participado?

En varias pasarelas, recientemente hicimos una en la Universidad Creativa, donde lancé mi única colección del año, de hecho fue homenajeada a una persona muy importante de la comunidad trans.

-¿Quién era esa persona?

Daniela Ruiz, la dermatóloga y dueña de un centro estético que murió el pasado mes de marzo debido a una complicación física. Mi colección decidí dedicarla a ella por la gran labor que tuvo dentro de la comunidad trans.

-¿En qué se basa su colección anual?

Está basada en los tres colores principales de la bandera trans: celeste, rosa y blanco, además le añadí el rojo que fue el último look que le hice a mi amiga Daniela.

Kevin Rojas también le ha trabajado a Paulina Rubio. Cortesía

-¿Qué ha sido lo más difícil de diseñar o crear?

Estar vigente y no dejar apagar la llama, por eso siempre hay que tratar de estar en el mapa de diseñadores destacados.