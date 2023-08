¡Qué carga! Marcela Negrini hizo la romería desde Orotina, ¿sabe cuánto tardó?

Marcela Negrini llegó cerca de las 8 de la noche a la Basílica de Los Ángeles. (Instagram)

Marcela Negrini es una fiel romera que todos los años camina a los pies de la Virgen de Los Ángeles con peticiones y agradecimientos.

Como es usual, Marce no se anda en miserias con la Negrita y a ella le gusta caminar bastante, por eso siempre hace la peregrinación desde Orotina de Alajuela hasta Cartago.

Este año no fue la excepción. La modelo y exparticipante de Dancing with the Stars salió desde la ciudad de las frutas muy temprano de la madrugada en compañía de su esposo Tercero Castro y un grupo de amigos.

A las 8 de la noche de este martes, Marce anunció en sus redes sociales que después de 83 kilómetros de caminata, ya estaban en Cartago.

Pero la guapa presentadora de televisión detalló un poquito y mencionó que tardaron 20 horas en llegar a Cartago; es decir, casi casi el día completo.

Marcela Negrini y su esposo Tercero Castro salieron desde la madrugada de Orotina para llegar a los pies de la Negrita. (Instagram)

Marce documentó en Instagram algunos momentos de su camino al encuentro con la Negrita de Los Ángeles, como el masajito que se hizo en un puesto de asistencia, el aguacero que se llevaron encima y el cafecito que se fueron a tomar a muy poquitos kilómetros de llegar al Santuario Nacional.

Marcela Negrini recorrió en 20 horas los 83 kilómetros de romería que hizo. (Instagram)

Ojalá que la Virgencita acoja en sus brazos todas las peticiones de Marce y de todos los miles de romeros que van hacia ella con la esperanza de que interceda ante Dios por un milagro en sus vidas.