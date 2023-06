¡Qué carga que es! Modelo en silla de ruedas ya logró ponerse de pie tras estar en coma

Esteban Chavarría perdió la movilidad de sus piernas en el 2009 al ser víctima de un bajonazo. Instagram

El modelo Esteban Chavarría sigue demostrando que más que un campeón es un luchador incansable.

A pesar de tener 14 años en una silla de ruedas y tras pasar más de un mes en coma logró ponerse de nuevo en pie.

Esteban estuvo dos meses internado en el hospital Calderón Guardia, luego de contagiarse de covid-19 en un viaje que hizo a Argentina en Semana Santa y, al regresar al país, le dio una neumonía.

LEA MÁS: Modelo Esteban Chavarría recibió una gran visita en el hospital tras despertar del coma

El modelo le dio una neumonía y estuvo un mes en coma. Fotos: Tomadas del FB de Esteban Chavarría

Este miércoles 14 de junio él contó a todos sus seguidores que después de meses de no poder ponerse de pie, y estar en coma en una cama, por fin logró levantarse.

“Porque mientras Dios me siga agarrando de su mano, yo seguiré luchando. Más de 2 meses sin poder ponerme de pie, pero esta vez no estoy empezando de cero; no, esta vez estoy empezando con experiencia”, escribió junto a una foto que así lo demuestra.

El modelo ahora está en un proceso de terapia para tratar de volver a ganar músculo y, ojalá, la movilidad de sus piernas también. Para ello cuenta con el apoyo de un entrenador que se ha convertido en su amigo y quien es el que también lo impulsa a levantarse. De verdad que Esteban es más que un campeón.