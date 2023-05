¿Qué dice el modelo que embarraron en el caso de Elena Correa y Carlos Rodríguez?

Roberto Mena es Mr. World Costa Rica 2023 y cuando vivía en el país era muy amigo de Elena Correa. Cortesía (robertoma2918)

En la nueva audiencia que tuvieron este martes 30 de mayo Elena Correa y su aún esposo, Carlos Rodríguez, salió a relucir el nombre de un modelo que es considerado actualmente el hombre más guapo de Costa Rica.

Se trata de Roberto Mena, ganador del Mr. World Costa Rica 2023, y quien es superamigo de la exreina de belleza.

Antes de iniciar la comparecencia de los testigos de la pareja, quienes fueron citados en el Juzgado Contravencional de San Rafael, de Heredia, por el caso de violencia doméstica, física, sicológica y patrimonial, trascendió que Mena declararía a favor de la modelo.

Su abogado, Fernando Beirute, fue el que aclaró que ellos simplemente son amigos y no algo más como supuestamente lo ha señalado la contra parte o como se ha rumorado desde que ellos se separaron.

Elena tuvo una audiencia más contra del empresario Carlos Rodríguez.

Aparentemente, Rodríguez le atribuye al modelo, el haber recibido parte del dinero que, presuntamente, le habría sustraído Correa antes de separarse.

“Yo les puedo aclarar que él no puede jamás ser amante de una persona cuando él tiene una orientación sexual totalmente diferente. Él está casado y está viviendo en Estados Unidos con su esposo”, dijo Beirute afuera del Juzgado.

Además, resaltó que no es cierto que el modelo haya recibido dinero por parte de Correa.

Así lucían en el 2017 Carlos Rodríguez y Elena Correa cuando aún se amaban. Foto: Luis Navarro (Luis Navarro)

Pero, ¿qué tiene que decir Roberto Mena ante estos señalamientos? El joven, de 24 años, dijo que él no está citado para testificar en este caso y que no entiende por qué lo terminaron involucrando en este caso.

“Elena y yo fuimos mejores amigos por muchos años, casi que hermanos, que por cuestiones de la vida prácticamente desde que me vine a vivir a Estados Unidos nuestra amistad se fue distanciando. No entiendo cómo mi nombre se ha visto involucrado en este asunto, pero yo tengo prácticamente más de dos años de no encontrarme con Elena en persona”, mencionó.

Mena recalcó que ellos solo han sido amigos y que del tema del dinero no sabe nada.

“No tengo idea de cómo este rumor se inició y lo considero una total calumnia. Soy una persona con una hoja de vida intacta y me parece incluso desagradable que mi nombre se vincule con algo tan inapropiado como robar dinero. Gracias a Dios no tengo necesidad, ni la carencia de valores, como para volverme partícipe de un acto como el que se indica”, dijo.