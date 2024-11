¿Qué dijo Lynda Díaz sobre el cambio de su bailarín? Vea quién será su nueva pareja

Lynda Díaz y César Abraca bailaron paso doble y los jueces dijeron que fue la mejor presentación de la expresentadora. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda Díaz continuará en Mira quién baila (MQB), pero esta semana le tocará bailar con otro coreógrafo.

La expresentadora ya no bailará con César Abarca, porque la producción de Teletica anunció que para esta próxima gala todos cambiarán de pareja.

Al finalizar la novena gala conversamos con ella, quien estaba muy feliz, no solo por saber que se había salvado de la eliminación, sino también porque ganó el premio del team ¡Wow!.

Lynda aseguró que ella no tiene otro bailarín favorito, y que quien le toque estará feliz pues con todos se lleva bien.

“Me parece interesante, a mí esos cambios siempre me han gustado, va a ser diferente porque no sé quién se va conmigo, quién va a estar en mi casa y toda la cosa, pero quien sea, todos ellos son maravillosos, entonces el que me toque yo estaría feliz”, dijo.

Michael Rubí será ahora la pareja de Lynda Díaz para la gala décima. Fotografía: Lilly Arce.

La Teja supo este lunes por la mañana que el bailarín que le asignaron a la puertorriqueña es Michael Rubí, quien fuera la pareja de la periodista Janeth García, eliminada semanas atrás.

El alajuelense será ahora quien viaje con ella y su esposo Anthony Alfonso a su casa en Miami, Estados Unidos, donde ensayarán los primeros días de la semana, pues ella no puede quedarse toda la semana en el país.

Lynda Díaz hablo de su desempeño en Mira quién baila

Las otras parejas habrían quedado de la siguiente manera: Luis Montalbert bailará ahora con Yessenia Reyes; Libni Ortiz se presentará junto a Javier Acuña; Lisbeth Valverde ensayará con Erick Vásquez; Naomi Valle bailará con Yeiner Jiménez y Diego Bravo lo hará ahora con Lucía Jiménez.

La producción de MQB no aclaró si el cambio de parejas será solo por la décima gala y si para la final, que será el 1 de diciembre, competirán con el mismo bailarín que tenían desde el inicio.