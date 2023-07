¡Qué Dios la acompañe! A Lussania Víquez le llegó el gran día y este es su último mensaje ante de dar a luz

Finalmente este sábado nacerán los mellizos Antonella y Alessandro, los hijos de Lussania Víquez y su esposo, Jorge Sáenz. (Instagram)

La espera terminó para Lussania Víquez y su esposo, el doctor Jorge Sáenz, quienes este sábado darán la bienvenida a este mundo a sus hijitos Antonella y Alessandro.

Víquez había anunciado a finales de la semana pasada que el nacimiento de sus mellizos fue programado para este 29 de julio en el Hospital Internacional La Católica, en Goicoechea.

Este viernes, casi a la medianoche, Lussania compartió un último video en sus historias de Instagram antes de irse al hospital muy temprano este sábado, en el que agradeció a la gente por todo el cariño que le dieron a ella y a su esposo durante todo este tiempo.

“Voy a ir a dormir un ratito pero antes de irme a la cama quería agradecer de todo corazón a las personas que me han estado escribiendo, llamando, que han estado pendientes, que han estado orando, enviando buenas vibras y lindos comentarios, que lo que tienen que decir edifica en esta etapa en la cual estamos”, mencionó Víquez.

“Ya mañana (este sábado) nacen Antonella y Alessandro, estos bebecitos que hemos anhelado y soñado desde hace tantísimos años. Gracias de verdad por las lindas vibras que nos han enviado, me disculpan que no he podido responder tantos mensajitos”, agregó la colochuda en la historia.

El último mensaje de Lussania Víquez antes de dar a luz

Lussania y Jorge han dicho en reiteradas ocasiones que sus gemelitos son un milagro de Dios, ya que ella, por haber sido paciente de cáncer, tenía pocas probabilidades de ser mamita, según los pronósticos médicos.

Pero como para Dios no hay imposibles, Lu quedó embarazada y desde que se supo la noticia, la gente no ha dejado de orar por ella y de abrazarla con mucho cariño a través de las redes sociales e incluso le han enviado regalitos muy especiales a los bebitos de la presentadora de Repretel.

Lussania Víquez compartió emocionada la cuna de sus bebés que ya están listas para recibirlos en casa. (Tomada de Instagram)

La Teja supo que la cesárea de Lussania estaba planeada para iniciar a las 11 de la mañana de este sábado. ¡Qué Dios la acompañe!