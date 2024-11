¡Qué dolor! Falleció el exárbitro Ramón Luis Méndez

Ramón Luis Méndez, venía luchando con un tumor de garganta.

Ramón Luis Méndez, reconocido por su trayectoria en el fútbol nacional, ha fallecido este miércoles a los 68 años, dejando una huella imborrable en el deporte y en los corazones de quienes lo conocieron como una figura ejemplar.

La noticia fue confirmada por su hijo Luis Alberto Méndez a este medio, también su sobrino Alex Méndez, compartió una foto y escribió: “Ha partido el día de hoy a los brazos del señor, don Ramón Luis Méndez. Dios te tenga en su santo regazo tío, espero que mamá te reciba con un abrazo muy fuerte. Señor árbitro del fútbol nacional.

Luis Ramón Méndez falleció este miércoles. captura

Recordemos que Luis fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en la garganta.

Cuando este medio le hizo una entrevista en su casa de habitación, contó cómo había recibido la noticia de su enfermedad “Le voy a decir la verdad. No fue algo que me impactó, aunque sí impacta, no sé si me estoy contradiciendo, pero lo más duro, lo más fuerte, fue llamar a mis hijos y decirles. Tal vez ellos no entendían cómo yo lo estaba recibiendo, pero no, lo llevamos superbién, nos sentamos y hablamos, dije qué me podría gustar, qué no”, dijo en aquel momento.

Ramón también en ese momento detalló que la gente ve la muerte solo por enfermedad.

“Pero la muerte nos llega en cualquier momento. Desde que me diagnosticaron esto han muerto en el mundo millones de personas y no de esto, y todos los días mueren de un accidente, de una muerte repentina, jóvenes dentro de una cancha de fútbol, el que no está preparado para la muerte no está preparado para la vida”, dijo.

Desde el equipo de La Teja le enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares.

¡Qué en paz descanse!