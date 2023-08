¡Qué duro, Patacón! A Bismarck Méndez la edad ya le pasa la factura

En más de una ocasión, Bismarck Méndez ha sido "piropeado" en redes. Instagram.

Por: Manuel Herrera F.

La media teja ya le pesa alguito a Bismarck Méndez, quien a pesar de que lleva una vida bien saludable, sus 50 años le comienzan a pasar la factura.

Así lo confesó el Patacón esta semana en sus redes sociales al compartir la imagen de un curioso mensaje que ronda en Internet y que hace una divertida reflexión sobre la edad.

“A mi edad ya no me duelen las traiciones, las mentiras, ni los engaños… Lo que más me duele… son las articulaciones”, dice el mensaje del Patacón.

Pero el presentador de canal 7 agregó algo que nos hace concluir que, definitivamente, los años le llegaron a pesar un poquito,

“Mi realidad”, puso Bismarck al final del mensajito.

Esta fue la publicación que hizo Bismarck Méndez en su Instagram.

Bismarck es uno de los famositicos que más suspiros le roba a damas y hasta a algunos caballeros por lo bien que está físicamente.

Pero lo que hace más atractivo a este vecino de Coronado por encima de cualquier cosa es lo buena persona que es. Ese Bismarck de la tele es todavía más pura vida en vivo y a todo color.

Ojalá que el pasar de los años y sus articulaciones tengan compasión con este galanazo que, en poquísimos días estará de manteles largos.