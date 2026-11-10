¿Qué es lo que tiene Ignacio Santos que está hospitalizado? Amigo revela detalles de su salud

Luego de darse a conocer que el periodista Ignacio Santos se encuentra hospitalizado en el hospital Cima, en Escazú, trascendió que el exdirector de Telenoticias fue sometido a una cirugía el sábado anterior.
El comunicador, de 64 años, permanece internado en ese centro médico privado, donde se recupera de la intervención quirúrgica, la cual, según informó su amigo Armando González, estaba programada debido a una condición médica que padecía.
González explicó al medio CR Hoy que el procedimiento fue exitoso y que actualmente Santos se encuentra estable y bajo observación médica.
“Se sometió a una operación que tenía programada el sábado pasado; ha estado hospitalizado, esperamos que le den de alta esta misma semana. Estamos planeando para el fin de semana una partida de dominó”, comentó el también periodista.
La noticia de su hospitalización generó preocupación entre quienes han seguido durante años la carrera del reconocido comunicador, quien estuvo al frente de Telenoticias durante mucho tiempo.
Una fuente cercana al centro médico nos confirmó este martes que el exempleado de Teletica se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este centro médico privado y que tiene colocado un sello torácico, también conocido como chest seal, un dispositivo adhesivo que se utiliza en situaciones de emergencia para cubrir heridas abiertas y penetrantes en la pared del tórax.
Asimismo, que su hospitalización posiblemente se debía a un problema pulmonar por los tratamientos que está recibiendo.