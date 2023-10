¿Qué fue lo que le pasó en realidad a Jenny Gómez de Nace una estrella?

Jenny Gómez terminó la gala de este domingo de Nace una estrella dentro de una ambulancia. (Lilly Arce Robles.)

La participante de Nace una estrella Jenny Gómez terminó siendo atendida por los paramédicos al finalizar la novena gala de este domingo.

La joven, de 17 años, no pudo cantar en el reto final porque, según dijo, no podía respirar bien y por ende la producción le dio la oportunidad de hacer el reto contra James Angulo la próxima semana.

La profesora de canto María Marta López explicó que más allá de un resfrío lo que tiene la vecina de Cariari, de Pococí, es que está afectada de sus cuerdas vocales.

“Yo no le pregunté que si podía cantar sino: ‘¿puede respirar?’, y me dijo que no. Le decimos enfermedad, pero esto en realidad es cansancio vocal. Todo lo que son las vías respiratorias se inflaman, sobre todo el área de la boca, la faringe, la laringe y los bronquios hacia los pulmones, todo eso se empieza a inflamar, va de arriba hacia abajo como cuando una fruta se va pudriendo, entonces, ella se va inflamando e inflamando tanto que ya el aire ni le entra ni le sale”, señaló.

La profesora señaló que una persona con ese cuadro si no es atendida de manera médica se puede llegar a morir y que por eso mandaron a llamar a los paramédicos.

A Jenny la terminaron inyectando y se determinó que lo mejor es que se fuera a descansar al hotel donde se está hospedando, aunque al principio se valoró llevarla a un hospital.

María Marta también mencionó que el clima también los afecta mucho y que en ocasiones por ser personas jóvenes no se cuidan como debería de ser para evitar enfermarse de esa manera.

“Es lo que pasa siempre porque todas las temporadas hay que cuidar eso que la gente no se canse vocalmente, entonces cuando salen del concurso ellos deberían irse a sus camas a dormir, pero con la adrenalina muchos no lo hacen”, dijo.

Pero además señalo que, “como profesora estoy preocupada por mi alumna, pero como terapeuta estoy más preocupada porque sé lo que está pasando en esos pulmones ahorita en este momento”.