“Hola, Kate no podrá ir al partido de fútbol, ¿puedo tener tu entrada?, por favor. Sé tu tipo, te gustan los niños y yo soy un niño. También conociste a mi tío Wayne y tomaste una taza de té, no me gusta el té, pero me encanta el fútbol. Además, mi madre decía que compartir es cuidar. Compartes tu boleto y yo comparto mis bocadillos. Por favor, tengo muchas ganas de vernos ganar“, escribió el niño en la carta.