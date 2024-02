¿Qué le pasa a Montserrat del Castillo? Presentadora da alarmante mensaje

Montserrat Del Castillo, puso en alerta a sus seguidores.

Y es que por medio de su perfil de Instagram, compartió una foto, donde escribió: “Hoy es de esos días donde quiero desaparecer. Emocionalmente caída y físicamente reventada. Me toca darles la cara como si nada me pasara. Y esto me ha pasado millones de veces, sé que no solo a mí, hay millones de personas así ¿Qué hago?”.

Ante esta preocupación, la guapa compartió otra imagen de una montaña, la cual representa paz, y terminó escribiendo: “Me doy tiempo. Paro, me enfoco en perdonar, soltar, orar, conectar con Dios conmigo misma, respiro profundo, suelto lo que me preocupa, lo que me carga y dejo que Dios se encargue.

“Escucho una canción que me recargue de buena energía, me alisto sabiendo que todo lo que me pasa es para enseñarme algo y para ser una mejor versión. Todo pasa, todo va a estar bien”.

Esperamos que solo esa una mala racha la que está pasando y pronto pueda salir adelante y estar tan animada y feliz como la conocemos.