¿Qué le pasó a Ibai Llanos? Su transformación física generó burlas y hasta preocupó a su mamá

Ibai Llanos le pidió un favor a sus seguidores.

El streamer español Ibai Llanos le hizo una petición a sus seguidores para ponerle un alto a las imágenes que circulan de él en redes sociales.

A través de un video en TikTok, reveló cómo estas ediciones han afectado tanto su vida personal como la forma en que el público percibe su estado de salud y su transformación física.

“Las fotos del cambio físico tienen que parar ya, por favor. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Mi madre está preocupada. Me habla por WhatsApp y me dice: ‘hijo, ¿estás bien? ¿Qué has hecho la dieta keto o la dieta que de verdad tenéis que parar?’”, expresó el creador de contenido.

El reconocido streamer y presentador de esports aseguró que, aunque su transformación física comenzó como una broma en redes, detrás hay un proceso serio de entrenamiento para combatir el sobrepeso.

“Actualmente peso 96 kilos. Sigo teniendo rollitos, sigo teniendo pecho y todavía me vuelvo loco cuando veo un donut. Sé que siempre voy a ser gordo, aunque esté más delgado”, comentó.

Ante los montajes y comparaciones con fotos antiguas, Ibai explicó: “En esa imagen pesaba 165 kilos. Si alguien no me ha visto en años, es normal que piense que estoy enfermo o algo raro pasó”.

Según el medio Infobae, a sus 30 años, reconoció que aunque el cambio parece brusco, en realidad ha sido el resultado de un esfuerzo constante y prolongado.