¿Qué le pasó a Thais Alfaro que está saliendo con una férula en Buen día?

La simpática presentadora Thais Alfaro se cayó y se quebró un hueso de la mano. Instagram

La periodista Thais Alfaro llegó al programa Buen día con una férula en su mano, que llamó la atención de muchos.

Resulta que la presentadora sufrió una severa caída y, como consecuencia de ese incidente, se quebró el hueso escafoides de la mano izquierda.

Ahora debe andar inmovilizado el dedo gordo por unas seis semanas, por eso le toca andar la férula todos los días.

Pero eso no fue todo, porque también se rompió la rodilla y dicen que la anda raspadititica.

Este miércoles por la noche ella aprovechó sus redes para agradecerle a los televidentes que se preocuparon al verla así y mencionó que, a pesar de que está con un poco dolor, todo está bien.

“Quiero agradecerla a todos los que me han preguntado y me han mandado sus mensajitos llenos de mucho amor y cariño para mi recuperación. Lo que me pasó fue una caída bastante fuerte y me fracturé un huesito que se llama escafoides y ese huesito tiene que soldar, entonces, tengo que andar con esta férula”, explicó.

Ahora la comunicadora se la está ingeniando para seguir haciendo sus funciones cotidianas, tanto en el canal como en su casa, con solo una mano o sin lastimarse la otra.