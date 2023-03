¡Qué locura! Periodista costarricense también tiene a su ‘Chayanne chiquitico’

Chayanne les pidió a sus seguidores que le mandaran memes y terminó sorprendido. Twitter

Chayanne sigue causando furor entre sus seguidoras sin necesidad de sacar una nueva canción para dar de qué hablar.

El cantante puertorriqueño se volvió tendencia recientemente por andar en la cama, el sillón, el asiento del carro o del avión de más de un fan, sin importar si son hombres o mujeres.

Y es que la moda ahora entre los seguidores del cantante es tener una almohada chiquitica con la cara o el cuerpo del famoso.

La nueva “Chayannemanía” se volvió tan viral en Twitter, por ejemplo, que el intérprete de “Tiempo de vals” tuiteó: “Parece que el único qué falta por tener una almohada de Chayanne chiquito soy yo”.

Solo esta publicación tiene más de 8 mil comentarios en Twitter y muchos le han enviado su foto con el cojín.

Dicha locura también contagió a su público en Costa Rica y una que tiene a su “Chayanne chiquitico”, así a lo tico, es la periodista Glenda Medina.

La expresentadora de Giros de Repretel contó que ella tiene más de seis meses de tener la almohada y que también es de las que la anda jalando a todo lado para vacilar con sus amigos.

La primera vez que vio un artículo de estos fue en el Estadio Nacional, para un partido de la Selección Nacional, y según contó, lo andaba un grupo de hombres y le llamó la atención que se pasaban tomando fotos.

“Yo ya sabía que las almohadas de Chayanne chiquitico ya existían y los maes me dicen: ‘¿muchacha usted nos tomaría una foto?’ y dicen: ‘¡Ay mirá, si es Glenda!’ y empezaron a vacilar conmigo, entonces, yo les dije que les tomaba la foto, pero que me tenían que prestar a Chayanne chiquitico. Me tomé una foto en medio del partido de la Sele con el Chayanne y eso fue todo un chingue en mis redes”, contó.

Glenda Medina contó que en unos días va de viaje a Colombia y que se llevará a su 'Chayanne chiquitico'. Cortesía

Semanas más tarde descubrió que hay una tienda en el mall San Pedro que vendía una igual y se metió a comprarla, con tan buena suerte que se la terminaron regalando al contar que en sus redes es toda una locura.

“Yo sabía que este momento tarde o temprano iba a llegar porque esto de la almohada se hizo superpopular en toda Latinoamérica, en todo lado, y sabía que Chayanne se iba a terminar de dar cuenta que existen todos estos artículos, de hecho, yo le posteé mi foto porque es parte del chingue. Y es que hay almohadas de diferentes tamaños, hasta para andarlo en la cartera”, mencionó.

He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? manden su foto con la suya 😂 pic.twitter.com/vva4NC7Cyh — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) February 26, 2023

La comunicadora aclaró que aunque sigue la carrera del puertorriqueño desde que estaba en el grupo Los Chicos no es de las que duerme con esa almohada, pero la tiene en uno de los cuartos o la anda en el carro.

“Para eso tengo otra almohada humana para dormir”, dijo entre risas.

Esta es la almohada más vendida y hay de varios tamaños. Twitter

¿Cuánto cuestan?

Sol Monge, quien tiene una empresita de subliminados, llamada Pintando Sueños, nos contó que cada vez que se anuncia un concierto de Chayanne en el país le piden muchos artículos con la imagen del cantante y que las almohadas son de las más solicitadas.

“Una almohada cuadrada de 33x33 con una foto del artista cuesta unos 8.750 mil colones”, dijo la emprendedora, a quien pueden contactar por Facebook o Instagram.

Un usuario de Twitter llamado Ricky le compartió a Chayanne todos sus almohadones. Twitter

En el caso de las almohadas del cuerpo de Elmer Figueroa Arce (nombre real del artista) cuestan unos 7 mil colones. Todo depende del tamaño que prefiera el cliente.

La más popular o la más vendida en Internet es donde se le ve una cara sonriente y cerrando un ojo, en señal de guiño, y señalando con el dedo.

Todo este vacilón se volvió tendencia en Twitter esta semana desde que el cantante publicó que le enviaran memes que han hecho con su cara.

¿Qué le pidió ahora Chayanne a sus fans en redes sociales?

Foto en tanga

Pero no solo memes o fotos con las almohadas le han tuiteado al cantante porque también algunas de sus seguidoras sacaron del baúl de los recuerdos fotos que tienen con él, en tanga.

Gloria Elizabeth Ramírez fue una que le posteó una foto que se tomaron juntos en 1996 cuando se lo encontraron en la playa de South Beach.

Gloria Elizabeth Ramírez también tiene su foto con Chayanne en tanga. Cortesía

Según contó, en aquel entonces estaba recién casada y estaba con su esposo disfrutando del mar cuando escuchó la algarabía de algunas mujeres y le llamó la atención que se estaban tomando fotos con un hombre en tanga que resultó ser Chayanne, que para esa época tenía pegada la canción “Baila, Baila”.

“A mi esposo en ese tiempo le encantaba la fotografía y cargaba su cámara, me preguntó si también quería una foto y obviamente salí disparada en dirección al cantante y le pregunté si se tomaba una foto conmigo”, recordó la venezolana, quien aún vive en Florida, Estados Unidos.

Esta foto es una de las que más se ha hecho viral en redes. Twitter

Quizá la foto más popular es la de Jocelin Corada, quien fue la más envidiada por muchas en Twitter al compartirle al boricua su “más preciado recuerdo” con él.

“El mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con Chayanne en 1996. A mis 23 años. Inolvidable”, le escribió junto a la foto donde él sale con una tanga azul, luciendo su fornido abdomen y como siempre luciendo su gran sonrisa.