¿Qué pasó con Maynor Solano? ¿Cuándo volverá a la tele?

Los hijos de Maynor Solano y su mamá no vieron del todo mal la lesión. Cortesía.

El periodista Maynor Solano ya cumplió un mes fuera de las pantallas y de los micrófonos, luego de haber sufrido una caída de un toro mecánico en el programa Conexión fútbol, que terminó en una fractura de su antebrazo derecho.

Solano está a la espera de que le den de alta para volver a hacer lo que le gusta, eso sí, con más cuidado que antes, pues todavía siente dolor y el brazo todavía no le termina de sanar.

Aún así, Solano le ve el lado positivo a la lesión y dice que se ha podido acercar más a su familia, pues aunque es muy apegado a sus hijos y a su esposa, el corre corre del brete a veces hace que se pierda algunos bonitos momentos con ellos.

A Maynor Solano le fue horrible en un juego de Conexión Fútbol y fue a dar al hospital

Montarse en el toro mecánico fue una mala experiencia para Maynor Solano. Cortesía.

-¿Cómo ha sido este mes para usted?

Fue algo totalmente inesperado pero todo pasa por algo. Todavía me duele, parece mentira porque pasó un mes pero la evolución ha sido muy buena, me hicieron exámenes y ya no hay fractura. Lo que hay es una pequeña división en la muñeca, entonces me tengo que hacer una prueba más para ver si ya me quitan el yeso y me dan de alta, el próximo lunes el doctor tomará la decisión.

Ha sido un mes de acomodo, que tengo que ver cómo hago para dormir para no golpear a mi esposa o a mis hijos Marcelo y Emilio que ahí se pasan con nosotros a veces. También a la hora de bañarme tengo que colocarme una bolsa especial para no mojar el yeso... Amarrarme los zapatos ha sido lo más complicado, gracias a mi esposa que me mete el soporte, como no puedo manejar ni carro ni moto, para ir a citas y a algunas terapias, mi mamá me ha tenido que llevar; ha sido como devolverme en el tiempo, por dicha sé que lo hacen con todo el amor posible.

-¿Le pica mucho?

Por dicha no me ha picado, me cuidé demasiado para que no me pasara y además yo creo que los materiales han cambiado porque eso es desesperante.

-¿Ya se había quebrado?

Una vez me astillé la tibia jugando fútbol, pero hace años.

-¿Ve los programas?

Claro, paso pendiente de 120 Minutos y de Conexión, que lo veo para estar atento a los compañeros y ver si hay juegos nuevos y no llegar perdido. Es mi trabajo y lo disfruto, por eso me hace muchísima falta, por dicha he recibido muchos mensajes de la gente motivándome.

Maynor Solano ha podido pasar más tiempo con su familia. Cortesía.

-Lo bueno es que ha podido pasar más tiempo con sus hijos...

Sí, lo que para mí fue algo negativo, Marcelo ( hijo mayor) lo celebró como un gol; cuando le conté que estaba incapacitado y que no tenía que ir al trabajo, se puso todo feliz. Entonces valoro ese tiempo que he podido estar con ellos, la semana pasada estudiamos para los exámenes y nos fue muy bien, entonces ha sido tiempo de reflexión y de estar con mi familia.

-¿Sí llega al Mundial?

Yo estoy bien, creo que ya la otra semana me dan de alta, si me toca ir al Mundial vamos no con toda la pata, sino con todo el brazo, aunque eso todavía no lo sé.