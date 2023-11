¡Qué pecado! Al cantante Steven Sibaja le hicieron una maldad que no se esperaba

Steven Sibaja (Cortesía Steven Sibaja)

El cantante nacional Steven Sibaja fue sorprendido el pasado martes 7 de noviembre al escuchar una mala y triste noticia.

Sibaja muy agüevado, por medio de sus historias de Instagram le contó a sus seguidores lo que le había pasado.

“Estaba haciendo ejercicio y me avisaron que me chocaron el carro, salí a ver qué era y me golpearon el lado de las puertas, es agüevado porque ahora me toca andar el carro chocado y nadie quiere andar el carro así”, comentó.

El talentoso muchacho además comentó que ahora con esta situación le toca gastar tiempo y hasta plata en arreglar su carrito.

“Me agüeva porque estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo ejercicios, yo le aseguro que si anduviera tomando guaro o haciendo otra vara eso no me pasa”, dijo.

En sus redes Sibaja compartió una fotografía del choque y en la misma escribió: “No sabía ni qué hacer, les juro que ni hice drama”.

Por suerte solo fue un susto, desde La Teja esperamos que pueda solucionar el tema de su chuzo.