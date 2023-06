¡Qué pecado! Mamá de Keyla Sánchez contó cómo va su recuperación de la mastectomía

Doña Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, contó que ha estado con mucho dolor después de su cirugía. Instagram

Hace un mes y medio a doña Kattya Granados le hicieron la mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer de mama y este martes contó cómo va su recuperación.

La mamá de la presentadora Keyla Sánchez contó en su cuenta de Instagram que no han sido días fáciles, pues ha estado con mucho dolor en sus senos, pero que ya inició con sus tratamientos de fisioterapia justamente en esa zona.

“Me asombró demasiado que me mandaran específicamente con una fisioterapeuta que es especialista en los senos sobre todo para esta situación mía que fue la mastectomía radical.

“He pasado días complicados, días dolorosos, incómodos, me duele el brazo, me duele la axila, me duele todo esto (por las costillas), me duele este hueso que está aquí (en medio de los pechos), tengo hematoma en el pecho izquierdo, entonces es como si tuviera una bola de fútbol ahí y de verdad en el pecho derecho, que lo tengo un poco desastroso, tengo como un hueco aquí (en el seno), eso está conectado como con aquí (el cuello), todo se conecta”, contó.

Doña Kattya además comentó que no aguanta un brazo y que eso le molesta hasta para dormir y abrir una gaveta de un mueble.

También explicó que solo en el seno derecho la fisioterapeuta duró hora y media haciéndole masajes y que en el otro trabajó una hora. A pesar del fuerte dolor que sintió, según dijo, deberá ir dos veces a la semana porque es parte de los tratamientos que debe de seguir para sentirse mejor.

“La idea es bajar el hematoma de aquí (seno izquierdo), este (el otro seno) irlo acomodando en su lugar y que llegue el momento en que se quede queditico. Ella (la fisioterapeuta) me recordó que a mí me dejaron una piel de cebolla, así de delgadititico”, mencionó.

La mamá de la presentadora de Calle 7 también sigue yendo a recibir sesiones en la cámara hiperbárica en una clínica privada para mejorar su piel.

