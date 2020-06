3. La soledad asumida como un proceso de preencuentro consigo mismo es profundamente sana, pero también tiene que tenerle mucho cuidado a esa idea de que quiere estar sola. “Quiero estar solo porque ya no creo en nadie”, “no creo en el amor”, “no creo en los amigos”, “a mí que nadie me hable”, “a mí que me dejen en paz” son frases que reflejan una posición a la defensiva que podría crear una visión un poco cargada de negatividad y tristeza de su parte.