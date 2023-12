¡Qué pulseador! Actor de novelas Carlos Amador se convierte en vendedor ambulante

Carlos Amador emprende vendiendo su propia línea de zapatos. Captura

Muchos actores han tenido que recurrir a otras opciones laborales por falta de oportunidades y uno de esos es Carlos Amador.

Según la revista People en Español, Amador ha tomado el camino de emprender para salir adelante y vende en la calle su línea de zapatos artesanales llamados Berliners by Carlos Amador, marca la cual lanzó hace un año.

Este talentoso actor ha participado en melodramas como El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte, Amor real, Entre el amor y el odio, entre otras.

“Haciendo un recuento de este año: He sido infinitamente afortunado. Mi familia está bien. Mis amigos que por hechos y por tiempo ahí están siempre. Mis anhelos se van realizando. Me gano la vida honradamente y disfruto las cosas pequeñas”, escribió Amador en su cuenta de Instagram.

“Esos pequeños detalles cotidianos, toda oportunidad de emprender, aprender y compartir. Intento ser creativo porque creo que eso me acerca al creador. Tengo una pareja que me ama y sí, soy un mimado por la vida, eso me llena de gratitud para honrar la existencia”.

Carlos Amador vende zapatos de su propia marca. Captura

Amador de momento no ha dejado claro cómo decidió iniciar este emprendimiento, al que le dedica gran parte de su tiempo.

Además de tener protagonismo en la televisión, también ha realizado diversas obras de teatro como El deseo, Sin religión, entre otras.