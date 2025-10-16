¿Qué se hizo Keylor Navas en la cara? Doctor responde analizando fotos del antes y después del portero

El portero Keylor Navas luce un rostro bastante cambiado desde que fue fichado en el extranjero. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez)

El arquero costarricense Keylor Navas, estrella en el fútbol internacional y orgullo nacional, ha sorprendido en los últimos días, debido a un cambio visible en su rostro que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

Al comparar fotos del antes y después, surgen muchas preguntas sobre si el portero recurrió a procedimientos estéticos y, de ser así, a cuáles.

Keylor Navas se lució en el Mundial de Brasil 2014 y eso le abrió las puertas para jugar con el Real Madrid por varias temporadas. (Archivo GN/Cortesía)

Para despejar dudas, consultamos con el doctor cirujano Eric Rojas, especialista en estética facial, quien analizó detalladamente varias imágenes de Navas, desde sus días en el Mundial de Brasil 2014 hasta fotografías recientes en su paso por clubes europeos y, obviamente, de cuando viste la camiseta de la Selección Nacional.

“Al observar las fotos, se nota que Keylor ha adelgazado bastante, lo que automáticamente hace que las facciones se vean más marcadas. La mandíbula se ve más definida, los pómulos más altos y el mentón más ancho”, empezó explicando el doctor.

Cambios notorios

A Rojas le pasamos una foto de Navas de cuando jugó el Mundial más importante de su carrera deportiva para que la comparara con una que le tomaron previo al partido entre la Selección de Nicaragua que se jugó este lunes 13 de octubre.

Es decir, entre cada imagen hay 11 años de diferencia.

Según el doctor Eric Rojas estos serían posiblemente algunos arreglos estéticos que se ha hecho Keylor Navas del Mundial de Brasil a la fecha. (Archivo GN/Cortesía)

Además, le pasamos una de cuando fue fichado en el 2014 por el Real Madrid, de España, que fue cuando ya empezó a ganar una millonada, para que la comparara con otra de cuando cubrió la portería del París Saint-Germain (PSG) en el 2020.

El especialista indicó que, más allá de la pérdida de peso, hay signos claros de que el portero podría haberse sometido a una armonización facial, que es un procedimiento que combina rellenos dérmicos y toxina botulínica para realzar rasgos masculinos y dar volumen en zonas estratégicas del rostro.

“Se ve que tiene más pómulos que antes, el mentón más ancho y el arco mandibular más definido. Eso no sucede naturalmente con los años, normalmente el rostro se va derritiendo, pero él tiene facciones más firmes”, detalló.

El doctor Eric Rojas tiene 25 años de carrera y es el cirujano de muchos famositicos. De hecho, en el 2015 le moldeó la figura a Andrea Salas. (Archivo GN/Cortesía)

Tendría nariz nueva

Otro cambio que captó la atención del doctor Erick Rojas fue la nariz del oriundo de Pérez Zeledón.

“En las fotos del Mundial, la punta de la nariz estaba caída, mientras que en las imágenes recientes se ve levantada. Esto puede indicar un procedimiento de remodelación nasal. No sabemos si fue cirugía o tratamiento no quirúrgico, pero la diferencia es evidente”, afirmó.

El especialista también analizó el surco nasolabial (de la nariz a los labios), notando que hoy está mucho más suavizado, lo que sugiere la posible aplicación de rellenos y toxina botulínica. Además, las carillas dentales parecen haber mejorado la apariencia de su sonrisa, haciendo que el rostro se vea más armónico y rejuvenecido.

Las carillas en los dientes de Keylor Navas son quizás el cambio estético más visible de todos. (Archivo GN/Cortesía)

Rojas señaló que el corte de cabello de Navas también influye en la percepción de su rostro.

“Al tener el pelo muy corto, la cara se ve más redonda, pero aun así se notan claramente los cambios en mandíbula, mentón y pómulos”, explicó.

Keylor Navas regresó a la Selección Nacional y fue parte del gane ante la Selección de Nicaragua. (JOHN DURAN/John Duran)

Procedimiento muy común

En conclusión, según el análisis del doctor Eric Rojas, los cambios en la cara de Keylor Navas podrían deberse a una combinación de adelgazamiento, toxina botulínica, rellenos dérmicos, posible intervención en la nariz y carillas dentales, todo realizado de manera que el resultado luzca natural y armonioso.

Sobre la tendencia en hombres a recurrir a este tipo de procedimientos, el doctor afirmó que cada vez es más común.

“Antes, la armonización facial era más frecuente en mujeres, pero hoy los hombres buscan realzar sus rasgos de forma natural y discreta. Se trata de ensanchar la mandíbula y el mentón para lograr un rostro más masculino y definido”, dijo.

El actual portero del Pumas, de México, nunca ha confirmado públicamente ningún procedimiento, los cambios en su cara se han vuelto cada vez más notorios, aunque tampoco son tan exagerados.

Esposa es otra

Caso contrario a su esposa Andrea Salas, a quien si se le nota a distancia que ha usado botox y se ha hecho otros procedimientos estéticos para verse más hermosa.

De hecho, en mayo de este año publicamos que en una foto que la pareja publicó en sus redes, durante la despedida de LuKa Modric en el estadio Santiago Bernabéu, la cara de la exmodelo lucía bastante cambiada.

Keylor Navas estuvo junto a su esposa Andrea Salas en la despedida de Luka Modric en mayo de esta año y la cara de ella lucía muy cambiada. (Cortesía/Cortesía)

Ella tampoco habla de los arreglitos que se ha hecho públicamente, pero es más que sabido que el mismo doctor Rojas le moldeó el cuerpo tiempo atrás cuando ya Navas jugaba con el Real Madrid.

Más allá de los cambios en su rostro, Keylor Navas mantiene su posición como uno de los jugadores que más tendencia marca en el país, demostrando que la disciplina, talento y estilo personal pueden ir de la mano.

Keylor Navas, portero de la Selección Nacional de Costa Rica y del Pumas, México, luce su cara algo cambiada, ¿lo han notado?