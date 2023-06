¿Qué se hizo la periodista Laura Brenes? Aquí se lo contamos

Laura Brenes tenía varias semanas de andar desaparecida de sus redes sociales. Cortesía

Hace casi dos meses la periodista Laura Brenes renunció a su puesto como directora de comunicación de Casa Presidencial y desde entonces andaba desaparecida, hasta de sus redes sociales.

La expresentadora de Noticias Repretel nunca quiso hablar de su salida del Gobierno ni a qué se iba a dedicar.

Sin embargo, este miércoles la cartaginés volvió a hacer uso de sus cuentas para revelar que está haciendo “entrenamiento de vocerías” y que esta nueva faceta en su vida laboral la tiene muy contenta.

“Sin imaginarlo, estos días he estado haciendo entrenamiento de vocerías y nunca pensé que me llenara tanto. Gracias a quienes me han confiado la posibilidad de compartir lo aprendido”, publicó esta tarde.

Laura era la jefa de prensa del presidente Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados)

Laura fue por mucho tiempo una de las caras más conocidas de Repretel, pero en noviembre de 2022 dejó el canal para aceptar ser la vocera del presidente Rodrigo Chaves, pero solo duró cinco meses en ese puesto.

Aunque se rumoraba que regresaría al 6 o bien que le iban a dar la oportunidad de entrar al 7, pareciera que pasará mucho más tiempo para volverla a ver en televisión.