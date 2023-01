¿Qué se hizo? Melissa Durán explica por qué su cara luce tan diferente

Melissa Durán aclaró dudas de si había abusado del bótox en su cara. Instagram

Desde hace unos días el rostro de Melissa Durán luce algo cambiando, como hinchado, por eso una de sus seguidoras no se quedó con las ganas y le preguntó directamente a la periodista qué le había pasado que luce tan diferente.

La misma presentadora de Telediario, de Multimedios, le respondió por medio de un video y aseguró que no se debe a ningún tratamiento estético como tal vez muchos piensan.

“No me he hecho nada que me cambie el rostro. ¿Saben qué tengo?, que me ha hecho gracia, que creo que me ven que estoy mucho más cachetona, pero eso es por otra cosa (risas). O sea, de verdad lo del bótox, si ustedes supieran lo que me pusieron, un poquitín aquí (en las patas de gallo) y aquí, o sea, no me puse nada. Y lo de los labiecitos fue un poquito para poner como colágeno, como verlos más humectados y listo, así que las facciones siguen siendo las mismas. Lo que creo es que me ven un poco más cachetoncilla, pero eso es mi culpa, eso es por otra cosa”, explicó.

Meli además aclaró que tampoco es porque esté embarazada y que más bien al ver a sus hijas ya tan grandes a veces se le quitan las ganas de volver a pedir bebé.

Meli está dedicada de lleno a su tienda, su familia y a presentar en Multimedios. Instagram

También mencionó que ella no está en contra de las cirugías estéticas y que más bien ya se ha operado.