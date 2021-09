“¿Qué se puede hacer cuando a uno lo dejan en visto en los mensajes?”

“¿Qué se puede hacer cuando a uno lo dejan en visto en los mensaje? Lo digo porque uno conoce a una persona, le empieza a hablar y las cosas van bien, pero de un momento a otro no vuelve a contestar. Yo me pregunto qué debería hacer, si volver a escribirle o no”.

1. En un sentido muy práctico, la no respuesta es en si una respuesta. Si tenía una frecuencia de comunicación con alguien y de un momento a otro esta cambia, deja de contestar o escribir, aún cuando usted recurrentemente tome la iniciativa, está claro que la otra persona no se está comunicando.

2. En todo proceso de relación humana, así sea de amistad, familia, trabajo o pareja, tiene que recordar que se requieren dos personas con los mismos objetivos e intereses. Adicional a esto, se debe tener respeto al tiempo y a los detalles para que se pueda construir una relación, es decir, tiene que haber reciprocidad porque sin esta es difícil que una relación pueda madurar.

3. Cuando usted escribe y la otra persona no contesta, y ya ha hecho varios intentos y se da cuenta que la otra persona no corresponde, lo que toca es tomar una decisión y darse cuenta de qué no hay una comunicación y que lo mejor es dejar de insistir.

4. Ciertamente, quedan dudas y esto dispara el morbo o la impulsividad porque se desea saber qué fue lo que realmente pasó, pero si una persona simplemente deja de contestar, no se comunica y se va, no puede vivir esclava del silencio de la otra persona, porque ese silencio es una respuesta de que no se quiere comunicar.

5. Cuando se tienen relaciones y estas se rompen y aparece la incomunicación, el silencio, la distancia o la indiferencia, y la otra persona de forma consistente deja de comunicarse, hay que asumir la realidad. Ya no hay un puente que los acerque y el enfoque tiene que estar orientado a que usted pueda recuperar su paz interior.