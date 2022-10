¡Qué ternurita! Mimi Ortiz dice que su bebito la ve como si fuera JLO... y nosotros también

Mimi Ortiz y bebé están enamorados el uno del otro.

La modelo Libni Ortiz está disfrutando al máximo su etapa como mamita del pequeño Jay, de 10 meses.

En sus historias de Instagram una seguidora le preguntó, ¿qué ha sido lo más bonito de esta etapa de mamá? y ella dio una respuesta más que tierna.

Mimi, como es conocida, dijo que su bebito está en la etapa en la que la reconoce y la ve como si fuera Jennifer Lopez.

Modelo Libny “Mimi” Ortiz ya está chineando

“No puedo decidirme por algo. Todo me gusta, hasta lo que no es tan bonito. Pero si tengo que decidir por una sola cosa de ahorita en la etapa que estamos es cuando me reconoce y me tira sus brazos, me da besos, me abraza como si fuera JLO y me ve con ojos como si fuera la más hermosa del planeta y que me diga mamá. Ahí me derrito, se me acaban los problemas y todo toma un plano secundario”, aseguró Mimi.

De verdad que a Mimi se le ve feliz y realizada con este momento que vive.