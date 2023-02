¿Quién es Issa Vegas y por qué es la sensación en TikTok?

La modelo argentina Issa Vega ha sabido ganarse a sus seguidores. Instagram

Issa Vegas, es una bella modelo argentina que aprovechó la pandemia para generar contenido sensual en sus redes sociales y así generar alguito de dinero.

Actualmente, cuenta con más de 15 millones de seguidores y con solo 26 años logra que todo el material que comparte en Instagram y TikTok sea consumido en segundos.

Pero ella también es fisicoculturista y se encarga de compartir con sus seguidores cómo son las rutinas que hace para mantener su cuerpo tonificado.

Issa se la pasa compartiendo sus rutinas de ejercicio en TikTok e Instagram. Instagram

Pese a demostrar su alimentación y los ejercicios que realiza, existen muchos internautas que desmeritan su labor porque también tiene su cuenta en OnlyFans.

Issa estalló en contra de quienes la critican por exhibir su cuerpo y obtener ingresos vendiendo fotos eróticas en esta plataforma para adultos.

“Según algunas personas, si eres influencer fit no puedes ser sexy, como si vender contenido sexy está peleado con saber de entrenamiento”, compartió la rubia en su cuenta de Instagram.

Las personas que deseen ver su contenido deben de pagar 20 dólares mensuales y con eso pueden acceder a sus más de 830 imágenes y videos.

“Para muchos, tener Only es sinónimo de no poder hacer o no saber de otra cosa”, arremetió. Sin embargo, ella asegura que además de ser una reconocida entrenadora personal tiene muchas más habilidades y aptitudes que le han ayudado a estar dentro de las influencers más populares.

“Hablando de mí, yo soy chef, repostera panadera, y he trabajado desde mesera, pasarelas, comerciales, edición de videos, páginas web, tengo conocimientos en diferentes áreas. He estudiado mucho”, sentenció.