¿Quién es más celoso entre Mauricio Hoffman y Majo Ulate?

Mauricio Hoffman y María José Ulate lanzaron su pódcast llamado "Divagueando".

Mauricio Hoffman y Majo Ulate son cada vez más abiertos para contar detalles de su noviazgo, sin importar si esos temas son polémicos.

En el capítulo número 9 de su pódcast Divagueando, tocaron el tema de los celos y aclararon quién es más complicado de los dos.

El primero en dejar claro todo fue Mauricio, quien señaló que a pesar de que mucha gente cree que la maquillista lo pasa cuidando o viendo qué está haciendo y con quién, la cosa es totalmente al contrario.

“En serio, Majo no es celosa. Cuando empezaron a hablar en redes sociales de que me andaba cuidando fue como para el segundo programa de Dancing y no, nada que ver porque ella no es así”, comentó el macho.

Eso sí, la respuesta cambió cuando al presentador de De boca en boca le tocó hablar sobre él mismo...

“Yo considero que soy celoso pero no a un nivel 10, digamos que un 9.5 dijo entre risas”, ya después rectificó y dijo que un 5 o 6.

Cuando le preguntaron que quién considera que es más celoso de los dos, ni lo dudó para contestar que él.

“Creo que yo, ahí sí debo reconocerlo”, agregó.

Majo le añadió que él, desde los primeros tres meses de la relación, le demostró lo celoso que es.

Si siguieron adelante fue porque a ella no le molesta, aunque ojalá en algún momento logre dejar esas actitudes atrás.