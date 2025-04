¿Quién es Rashab García, la modelo desaparecida en Orotina? Esto le había dicho a La Teja

Rashab García participó en el 2021 en el Summer Girl. Fotografía: Facebook Summer Girl. (Facebook/Facebook)

La modelo costarricense Rashab García se describió como una mujer amante de la montaña, la playa y de los regalos en una entrevista que dio a La Teja hace varios años.

“Soy de Pavas. Siempre he trabajado en lo que es belleza. Tengo una hija y me gusta la playa, la montaña y que me regalen cosas”, dijo García hace cuatro años a este medio.

Para ese entonces, contó que estaba “saliendo con alguien” y también confesó que le gustaban los hombres “caballerosos no intensos que traten bien a una mujer”.

El nombre de la modelo, de 32 años, tomó más relevancia en las últimas horas, luego de que su familia denunciara su desaparición, en Orotina de Alajuela.

Rashab García participó en la categoría tradicional del Summer Girl. Fotografía: Captura Facebook Summer Girl. (Facebook/Facebook)

De la modelo, madre de una hija de 10 años, no hay rastro desde el viernes pasado, y las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aún no dan con su paradero.

Rashab se fue a vivir a Orotina en enero del 2025 y durante el tiempo que vivió en San José, contó a La Teja que también ofrecía servicios como masajista.

En su faceta como modelo, destacó por ser muy coqueta, extrovertida y muy cuidadosa a la hora de hacer sesiones de fotos, en las que le gustaba aparecer bastante sensual.

Gracias a sus dotes para las cámaras, su gran belleza y su carisma como modelo, García participó en el 2021 en el concurso Summer Girl. Compitió en la categoría Tradicional del sensual certamen de verano.

La modelo Rashab García Valverde está desaparecida desde el viernes pasado. Fotografía: Archivo LT. ( Rashab García Valverde/Instagram)

Este martes, el OIJ halló rastros de sangre en su casa en Orotina durante la mañana, y en horas de la tarde las autoridades judiciales encontraron huesos a dos kilómetros de la casa; sin embargo, aún no se sabe si los hallazgos corresponden a Rashab.

También este martes, el OIJ detuvo a su novio, un hombre apellidado Bustos, conocido como Negro, quien se presentó ante el OIJ junto a su abogado en Orotina.

Horas antes, un hombre de apellido Brenes, de 36 años, fue sorprendido manejando el vehículo de la modelo en Guápiles. El sujeto fue detenido.