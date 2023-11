¿Quién lo reta? Mauricio Hoffmann muestra pruebas de que sí es un gato armando legos

A mediados de octubre, Mauricio Hoffmann contó que le encanta armar legos. (Instagram)

Mauricio Hoffmann mostró las pruebas de lo experto que es armando legos.

A mediados de octubre, el guapo presentador de canal 7 reveló que una de sus grandes aficiones era armar legos.

Hoffmann contó esa curiosidad sobre él porque estaba comenzando a armar la emblemática torre francesa Eiffel, pero después de eso, no se supo en qué había parado el proyecto del macho.

Mauricio Hoffmann arma en legos la torre Eiffel

El jueves, Mau mostró el avance que lleva la armazón y de verdad que convence con lo gato que es con esas piecitas.

“Hace rato no les actualizaba con la torre Eiffel. No le he dedicado tiempito a la torre porque no lo tenía, pero ya estoy más avanzado”, dijo Mau en Instagram.

El presentador de De boca en boca mostró que ya lleva bastante adelantada la estructura y que ya inició con la etapa tres del armado, que es como de la mitad de la torre hacia arriba.

Mau había dicho que le encantaba armar legos de estructuras bien grandes y complicadas, por eso su emoción con el lego del sitio turístico más famoso de París, la capital de Francia.

Mauricio Hoffmann estaba un poquito preocupado por una pieza que no encontraba. (Instagram)

El guapetón aprovechó para agradecer a la gente tanto cariño que recibió el miércoles, día que cumplió sus 40 años.