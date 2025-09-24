¿Quiere Majo Ulate tener hijos con Mauricio Hoffmann?

El presentador Mauricio Hoffmann y su novia María José Ulate, mejor conocida como Majo Ulate, tiene cuatro años de relación. (redes/Instagram)

María José Ulate, mejor conocida como Majo Ulate, sorprendió a sus seguidores al compartir su postura sobre la maternidad en una reciente dinámica de preguntas y respuestas que hizo en sus redes sociales.

La maquillista y empresaria, quien tiene 32 años, fue clara al responder ante la consulta si piensa tener o no hijos.

Ella es actualmente la pareja del presentador Mauricio Hoffmann, quien ya tiene un retoño de su relación pasada, pero con ella aún no agranda la familia.

“Espero no tener (hijos). Espero también que mi destino tenga el mismo plan”, empezó señalando.

La también influencer además aclaró que estaría dispuesta hasta operarse para que esa situación no ocurriera.

“A los 35 me operaría si no hubiera tenido (hijos), ya tengo 32”, recalcó.

Majo Ulate fue muy clara sobre su decisión de tener hijos. (Instagram/La Nación)

Aunque no quiere tener hijos, la maquillista ha demostrado llevarse muy bien con Zoé, la hija de su novio, dejando claro que sí le agradan los niños.

Aunque su decisión sobre la maternidad ha generado interés de la gente, Majo ha sido clara en que su enfoque está en su bienestar personal y en su relación con el presentador de De boca en boca.

Además, en junio se hizo una operación estética en la que mejoró su figura, en especial su abdomen y glúteos, por lo que un embarazo podría afectar su nuevo cuerpo de “Barbie”.

Mau y Majo tienen cerca de cuatro años viviendo juntos, aunque hicieron pública su relación a finales de 2021.

