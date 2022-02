“Quiere pedir un préstamo para poner una cafetería, pero no sabe ni hacer un huevo”

Lo mejor es buscar terapia en casos tan complejos. Freepik. Lo mejor es buscar terapia en casos tan complejos. Freepik.

“¿Qué pasa si uno tiene la razón, pero la pareja no quiere dar el brazo a torcer? Por más que le explique las cosas, nunca acepta un error, lo cual nos ha traído muchos problemas financieros y me toca a mí resolver. Él siempre ha querido emprender, no sabe nada de cocina y ahora quiere montar un café gourmet y ni siquiera hace un huevo, no tiene un proyecto, pero anda averiguando cómo hacer un préstamo de 50 millones, le dije que así no podemos seguir y dice que no lo apoyo”.

1. Un pilar fundamental de una relación es la construcción de una estructura de comunicación que permita varias cosas:

·La capacidad de establecer un diálogo constructivo, en el que cada uno externe su punto de vista, mientras la otra persona hace una escucha serena y objetiva.

·Escuchar los tiene que llevar a reflexionar y analizar cuando son temas que impactan el tiempo, las finanzas, el estilo de vida y múltiples aspectos de la vida en pareja.

· Expresar los tiene que llevar a la capacidad de analizar, para definir qué trae mayores beneficios a la relación, en el tanto el desarrollo personal como el proyecto de pareja, están en balance, procurando siempre la mayor estabilidad.

·Decir, escuchar y negociar los tiene que llevar a establecer acuerdos y acciones específicas para trabajar en equipo. Si trazan objetivos comunes la vida se vuelve más simple.

2. Estas consideraciones son básicas para establecer un proyecto de relación en pareja, cuando media el ego, la intransigencia o la imposición, difícilmente se van a lograr acuerdos.

3. Muchos emprendimientos que nacen sin un plan y un buen análisis, después crean grandes huecos financieros, emocionales en una relación. Sin estrategia, análisis y sin una sana dirección, van por mal camino.

4. Todo proceso de comunicación que termine en discusiones sin sentido, porque cada quien defiende su punto de vista puede complicar la historia de una pareja.