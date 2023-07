¿Quiere unas piernas y glúteos de infarto? Un famoso profe de Inglés comparte sus secretos

Richard Coronado tiene 37 años y es un gran aficionado a la vida fitness y saludable. (Richard Coronado)

Richard Coronado irrumpió en el modelaje nacional hace ocho años. Su debut fue tan sorpresivo como la invitación que recibió en el 2015 para hacer un casting en la revista Ejercicio y Salud (ES) y el anuncio de su elección para protagonizar la portada de esa publicación.

Tras esa aparición, al muchacho, de 37 años y vecino de Río Oro de Santa Ana, le comenzaron a llover contratos de agencias de modelaje que lo querían en diferentes eventos, y en medio de esa demanda que había a su alrededor, los concursos de belleza le hicieron un guiño.

En ese año, el 2015, Coronado viajó a Filipinas para representar al país en el Mister International, un concurso que le dio la patadita de la buena suerte a este entrenador personal y estilista, quien hasta el 2021 siguió participando en certámenes de belleza.

Richard Coronado (segundo de derecha a izquierda) con algunos de los participantes del Mister Model International en el 2016.

Mister Model International (2016), Mister Manhunt (2017), Mister Turismo (2018) y Mister Costa Rica (2021), fueron los otros concursos en los que participó Richard, quien es egresado universitario en la Enseñanza del Inglés.

El profe

Entre todo lo que hace, Richard también ejerce como profesor de Inglés en la escuela Isabel La Católica, en Río Oro de Santa Ana.

Aprovecha su faceta de docente con su afición al gimnasio para hacer una mezcla interesante entre las dos áreas y transmitirle a sus estudiantes lo positivo de llevar una vida saludable, de hacer ejercicio y de ser disciplinado.

Sus estudiantes le dicen el Profe Famoso, ya que es posible verlo en televisión en algunos programas a los que va como modelo, por eso cuida mucho su aspecto físico.

El joven hace ejercicios seis veces a la semana en sesiones que no bajan de las dos horas, en el gimnasio 506 Fit, en Santa Ana.

Richard Coronado entrena seis días a la semana por no menos de dos horas. Cortesía.

Ama entrenar y no le gusta para nada tomar suplementos que le ayuden a cumplir sus objetivos físicos. Él prefiere el trabajo en gimnasio y sudar la gota gorda entre máquinas y extenuantes rutinas que, para él, ya son su estilo de vida.

“El gimnasio me encanta. Voy seis días a la semana y en mis rutinas me gusta estimular todos los músculos, pero sí hay partes de mi cuerpo que me gusta trabajar más como el abdomen, las piernas y los glúteos”, contó a La Teja.

Así que pele el ojo porque si usted quiere unas piernas y unos glúteos de acero, Richard comparte la rutina que él práctica para tener todo eso en su lugar.

Hace tres series de hasta 15 repeticiones de sentadillas y extensiones de rodillas, hace peso muerto con mancuerna individual en series de tres por doce y hace ejercicios de pantorrilla libre y de extensión completa en máquina.

A Richard le encanta promover todos sus secretos de hombre fitness, así que si usted quiere dejarse seducir por sus consejos, puede seguirlo en su perfil en Instagram que es richardcoronado_cr.