3. Toda relación requiere progresividad, sobre todo en las primeras etapas, para descubrir si tenemos afinidades temáticas, gustos, intereses, si estamos o no en la misma frecuencia, si pretendemos o no el mismo estilo de relación, si nos sentimos listos o no para establecer una relación de pareja. Estas cosas requieren espacios de conversación y momentos de interacción para poder observar, analizar y evaluar si es viable vernos o no.