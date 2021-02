“Es cierto eso de que uno solo se enamora una vez en la vida. Aunque uno se dé una oportunidad con otra persona, nunca va a volver a amar con la misma intensidad que amó a ese primer novio. A mí me pasó, quise y quiero mucho a mi exnovio, han pasado muchos años y nunca volví a sentir nada igual. Aunque él me abandonó, me traicionó y se fue, sigo creyendo que fue por inmaduro, no porque me dejó de amar. Creo que él me sigue amando aunque ya tiene otra vida”.