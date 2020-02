“Necesito tomar una decisión, pero nadie me entiende, ya que quiero renunciar al trabajo. Les he preguntado a varias personas y todos me dicen que es una mala decisión, pero yo quiero hacerlo y nadie me deja. No cuento con el apoyo de mi familia, ni de mis amigos, lo he hablado con algunos compañeros de trabajo y todos están en desacuerdo, por lo que me da cólera que no pueda tomar una decisión”.