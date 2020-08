“Me siento muy molesta con mi familia porque en este momento no me siento bien con mi trabajo. Les he dicho a todos que quiero renunciar y empezar un emprendimiento, ya que tengo una muy buena idea y estoy casi segura que será un éxito. Ellos me pasan cuestionando y les digo que me tengan fe, que confíen en mí, que todo va a estar bien. No quiero que se metan por lo que discutimos mucho en ese sentido”.