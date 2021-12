“Quiero saber si de verdad terminamos”

“Mi exnovia insiste en que no quiere verme, la he buscado mucho y sé que terminamos porque yo la descuidé. Sé, además, que ella está saliendo con otra persona, pero me pregunto si lo hará por despecho, porque cada vez que trato de buscarla lo que hace es gritarme y decirme que la deje en paz, por eso la sigo buscando, porque no hemos podido hablar después de que terminamos. Lo que quiero saber es que si de verdad terminamos”.

"Cada vez que trato de buscarla lo que hace es gritarme y decirme que la deje en paz, por eso la sigo buscando, porque no hemos podido hablar después de que terminamos", dice el lector.

1. Al buen entendedor pocas palabras, así reza un dicho popular. Este es uno de los correos más frecuentes que recibo: terminamos, no nos hablamos, la otra persona ya está con alguien más, pero necesito saber si de verdad terminamos.

2. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no le queda claro? Hubo un momento donde ustedes eran pareja, luego terminaron y dejaron de ser pareja, ella continúa con su vida y usted insiste en llamarla, ella se enoja y le pide que no lo haga y usted dice que esto le genera dudas. Si usted no logra entender el esquema, lo invito a buscar terapia a la mayor brevedad, porque esto pareciera desproporcionado de su parte, fuera de contexto.

3. Todos somos responsables de interpretar la realidad a partir de los hechos, pero muchos caminamos esperando que lo que imaginamos que podría suceder, debe ser la norma de vida. Ella terminó la relación y avanzó, usted no está en los planes. ¿No lo puede ver? ¿No se da cuenta? Entonces busque terapia urgente.

4. Amigo, comprendo que a lo mejor desde la ruptura exista una añoranza, pero añorar no es una realidad. La realidad tiene otros nombres y es que usted en este momento tiene una oportunidad de avanzar a partir de aceptar y comprender su situación actual. Tenga cuidado porque cuando una persona termina y no quiere comunicarse, se le debe respetar, insistir en exceso, incluso, podría llegar a tener extremos legales. Sea prudente y busque ayuda.