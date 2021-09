“Quiero tener pareja, pero todos me dicen que soy muy intensa”

Los celos y la intensidad deben ser revisados. Los celos y la intensidad deben ser revisados.

“Tengo una fuerte necesidad de tener pareja, nunca he estado sola. Antes de la pandemia terminé con mi novio, porque yo soy muy celosa y él se cansó de todo esto. Terminamos en junio, yo no lo solté hasta febrero de este año y estuve detrás de él todo el tiempo, pero nunca me dio pelota. Ahora quiero conocer a alguien para tener pareja, pero siento que me ilusiono y en cuanto me conocen me dicen que soy muy intensa”.

1. Querida amiga, creo que todo ser humano, cuando tiene una identificación emocional clara y esta no corresponde a un perfil que contribuya a la estabilidad emocional, lejos de definirse como “yo soy muy celosa”, “yo necesito pareja”, a usted le conviene buscar terapia tan pronto sea posible.

2. En este proceso, usted dice que terminó en junio del año pasado e insistió en buscar a su expareja durante varios meses, sabiendo que él ya le había dicho que la relación había terminado. Este proceso de insistencia debe ser revisado a profundidad, el propósito de la vida de un ser humano no solamente es tener pareja, es tener una estructura de desarrollo personal que le permita una realización emocional, al margen de si tiene o no pareja.

3. El otro componente que usted describe, conocer personas para establecer una relación, es un sesgo que puede afectar la forma en la que usted lleva sus relaciones desde las primeras etapas, conocer no es sinónimo de relación, conocer implica una etapa de observación y análisis, debe caminar despacio y con prudencia.

4. Definirse como un ser humano que necesita una relación para sentirse bien, no necesariamente va a crear un resultado positivo, debe revisar sus motivaciones hacia la construcción de relaciones, para equilibrar muy bien sus procesos psicológicos, le recomiendo buscar ayuda.